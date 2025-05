Ουκρανία: Νεκροί ένας στρατιωτικός και η πεθερά του – Μία σύλληψη για το διπλό φονικό

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με ανταλλαγή πυροβολισμών που συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (8/5) στο Κίεβο, στην Ουκρανία.

Από τα πυρά έπεσαν νεκροί ένας στρατιωτικός και η πεθερά του, ενώ συνελήφθη ένας 63χρονος ως ύποπτος για την δολοφονία τους. Το έγκλημα αποδίδεται σε προσωπική διαμάχη μεταξύ του δράστη και του στρατιωτικού.

«Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ειδική επιχείρηση και συνέλαβαν» τον 63χρονο άνδρα, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο στρατιωτικός είχε πουλήσει ένα όπλο στον ύποπτο πριν από έναν μήνα έναντι 1.000 δολαρίων, προτού απαιτήσει σήμερα να του καταβάλει παραπάνω χρήματα, κάτι που πυροδότησε την μεταξύ τους «σύγκρουση».

Ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποίησε το αγορασμένο όπλο για να πυροβολήσει τον στρατιωτικό και την πεθερά του, πριν κλειδωθεί στο σπίτι του.

«Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα σε λιγότερο από μία ώρα», ανέφερε η αστυνομία.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά «τις συνθήκες ενός περιστατικού με ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Μπούτσα, κατά το οποίο σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι».

Σύμφωνα με αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό συνέβη στο χωριό Σοβίβσκα Μπορσαχίβκα, που συνορεύει με τις δυτικές περιοχές του Κιέβου.

