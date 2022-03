Ουκρανία: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ανάπτυξη Ρώσων στα περίχωρα του Κιέβου

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες, Παρασκευή, δείχνουν ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την ανάπτυξη τους πιο κοντά στο Κίεβο, ενώ μοίρες πυροβολικού βάλλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Οι φωτογραφίες δείχνουν σπίτια και άλλα κτίρια στις φλόγες, εκτεταμένες ζημιές και κρατήρες κατά μήκος της κοινότητας Μοσχούν, βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Satellite images provided by Maxar Technologies show fires in an industrial area and at an airport in the Kyiv region. Russia continues to expand its attacks in Ukraine, also striking areas in the west of the country for the first time. https://t.co/GLzPW8D4rr pic.twitter.com/4HEA4Gar0r

— The Associated Press (@AP) March 11, 2022