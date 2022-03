Ουκρανία: 1.000 άμαχοι στο θέατρο της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε – Το τάγμα Αζόφ κατηγορεί η Ρωσία

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν σήμερα τη Ρωσία πως κατέστρεψε χθες Τετάρτη με αεροπορικό βομβαρδισμό θέατρο στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από 1.000 άμαχοι στην πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Drama Theater που τραβήχτηκε τη Δευτέρα. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

Ο δήμος της Μαριούπολης δημοσιοποίησε από τη δική του πλευρά στην πλατφόρμα Telegram φωτογραφία που δείχνει το κεντρικό τμήμα του θεάτρου εντελώς κατεστραμμένο, με μια λευκή στήλη καπνού να υψώνεται από τα συντρίμμια.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

Η Ρωσία αρνείται ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το κτίριο, κατηγορεί εθνικιστές του τάγματος Αζόφ.

Η δημοτική αρχή επιμένει ωστόσο ότι ρωσικό «αεροσκάφος έριξε βόμβα στο κτίριο», ενώ ανέφερε πως «είναι αδύνατον» να εξακριβωθεί πόσα είναι τα θύματα «καθώς ο βομβαρδισμός συνοικιών συνεχίζεται».

Russians dropped a bomb on the drama theater in Mariupol,which was designated as a gathering place for people who lost their homes and livelihoods. Among those who were in the theater, there were many children and patients in need of special attention

Source Maripol City Council pic.twitter.com/azL0Xs3fnT

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 16, 2022