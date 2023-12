Ουαλία: Συναγερμός για επίθεση με μαχαίρι – Σε lockdown αρκετά σχολεία

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Ουαλία, ύστερα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι, κοντά σε σχολείο.

Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αρκετά σχολεία στο Άμπερφαν έχουν τεθεί σε lockdown, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο για το σοβαρό επεισόδιο. Οι αστυνομικές αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 9.10 π.μ., βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε μια σοβαρή επίθεση που έλαβε χώρα στο Moy Road, Άμπερφαν, λίγο πριν τις 9.10 π.μ. σήμερα το πρωί. Ένοπλοι αξιωματικοί βρίσκονται στην περιοχή και ζητάμε από τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας.

Το Trinity Childcare and Family Centre, τονίζει: «Το Trinity Childcare and Family Center Ltd Aberfan βρίσκεται επί του παρόντος σε lockdown για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας ενός περιστατικού στην κοινότητα. Όλο το προσωπικό και τα παιδιά είναι ασφαλή».

Ο βουλευτής Gerald Jones δήλωσε: «Μίλησα με την αστυνομία σχετικά με ένα σοβαρό περιστατικό στο Άμπερφαν σήμερα το πρωί. Μπορεί να δείτε αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή και θα παροτρύνω όλους να συνεργαστούν με τους αστυνομικούς, καθώς αντιμετωπίζουν το περιστατικό».