Ουαλία: Μεγάλη φωτιά σε βιομηχανικό πάρκο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έλαβε μια κλήση στις 20.22, τοπική ώρα, για πυρκαγιά στο Βιομηχανικό Πάρκο Μπρίτζεντ, στο Κόιτσερτς.

Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν ποια μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Πλάνα από την περιοχή δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από ένα κτίριο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν «εκρήξεις».

This video shows the shocking scale of the fire at Bridgend Industrial Estate on January 19, 2024. Credit: Bradley Rees https://t.co/9Ybh6EFVGo pic.twitter.com/dxW1VKF1ee

— WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) January 19, 2024