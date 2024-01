Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίζεται 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της Ρίβα Στίνκαμπ – Φόβος ότι θα γίνει στόχος εκδίκησης

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την αποφυλάκιση του παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος πρόκειται να βγει από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους, σχεδόν 11 χρόνια μετά την δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στίνκαμπ.

Ο Όσκαρ Πιστόριους είχε πυροβολήσει την άτυχη γυναίκα πολλές φορές μέσα από την πόρτα του μπάνιου την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, ισχυριζόμενος αργότερα ότι την πέρασε για διαρρήκτη.

Το συμβούλιο έχει ορίσει την αποφυλάκισή του για τις 5 Ιανουαρίου 2024. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Όσκαρ Πιστόριους θα διπλώσει για τελευταία φορά την πορτοκαλί στολή της φυλακής και θα την αφήσει στο κρεβάτι του ειδικά διαμορφωμένου κελιού του στο σωφρονιστικό κέντρο Atteridgeville στην Πρετόρια.

Μετά την αποφυλάκισή του θα μείνει με τον θείο του Άρλοντ, ο οποίος θα τον φιλοξενήσει στην τριώροφη έπαυλή του αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών στο αριστοκρατικό προάστιο Waterkloof της Πρετόρια.

Ωστόσο, ο ίδιος βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» των οργισμένων φίλων της Ρίβα Στίνκαμπ και του υπόκοσμου της Πρετόρια. Εδώ και καιρό οι αρχές έχουν πληροφορηθεί πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ανατριχιαστικές επιθέσεις εκδίκησης από γκάνγκστερ για τη δολοφονία της Ρίβα Στίνκαμπ, καθώς η αστυνομία του Γιοχάνεσμπουργκ είχε λάβει πρόσφατα πληροφορίες ότι ο υπόκοσμος της πόλης είναι έτοιμος να εκδικηθεί.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι άξιζε να πληρώσει για τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας» σημείωναν χαρακτηριστικά από την αστυνομία σύμφωνα με τη The Sun. «Η Νότια Αφρική δεν έχει την πολυτέλεια να έχει άλλη βία που να συνδέεται με τον Όσκαρ Πιστόριους και η αστυνομία θα εργαστεί πολύ σκληρά για να διασφαλίσει την ασφάλειά του», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

