Όσκαρ 2024: Στο «Οπενχάιμερ» το βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Η ταινία «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν απέσπασε το Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας», στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2024, της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Συνολικά, η ταινία που ήταν φαβορί στην κατηγορία, συγκέντρωσε επτά Χρυσά Αγαλματίδια.

To close out the night, the Academy Award for Best Picture goes to… ‘Oppenheimer’! #Oscars pic.twitter.com/nLWam9DWvP

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024