Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η νέα θεωρία για την ταυτότητα του μυστηριώδους λαμπαδηδρόμου στην τελετή έναρξης

Περίπου 24 ώρες μετά την εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στο Παρίσι, το ερώτημα παραμένει και μαζί του άλυτο το μυστήριο: Ποιος ήταν ο μασκοφορεμένος λαμπαδηδρόμος που κόντεψε να διασχίσει το μισό Παρίσι, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με το αέρινο πέρασμά του;

Είναι από το Φάντασμα της Όπερας ή πρωταγωνιστής από το παιγνίδι Assassin’s Creed; Στην πραγματικότητα είναι και τα δύο και ακόμη περισσότερα, έγραψε η γαλλική εφημερίδα Λε Μοντ. «Ο μυστηριώδης λαμπαδηδρόμος με την κουκούλα και τη μάσκα εμπνεύστηκε από διάφορους χαρακτήρες της γαλλικής κουλτούρας: Τον Belphégor, τη Σιδερένια Μάσκα, τον ομώνυμο χαρακτήρα από το Φάντασμα της Όπερας, τον Fantomas, τον Ezio από το Assassin’s Creed και τον Arsène Lupin.

Ο λαμπαδηδρόμος έτρεξε στην κορυφή του Musée d’Orsay, πέρασε με ορμή από την Pont Neuf, καβάλησε μια βάρκα με ένα παιδί που κρατούσε τη φλόγα και αργότερα κατρακύλησε σε έναν κόκκινο διάδρομο, έγραψε η γαλλική εφημερίδα.

Πολλά είναι τα σενάρια που έχουν προκύψει για τον μασκοφόρο. Η απόφαση των διοργανωτών να μην αποκαλυφθεί το πρόσωπο που είχε τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει πυροδοτήσει κύμα θεωριών και εικασιών. Ο άνθρωπος διέσχισε το μισό Παρίσι μέσα από κτίρια, κάνοντας παρκούρ στις ταράτσες και τρέχοντας στα λιθόστρωτα στενά δρομάκια της πόλης του Φωτός.

Και ακόμα παραμένει ο «άγνωστος Χ». Φυσικά θα έρθει και η τελετή λήξης, όπου επίσης ενδέχεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και εκεί ενδέχεται να αποκαλυφθεί, στο τέλος, το πρόσωπό του και η ταυτότητά του.

Σήμερα οι εικασίες αναζωπυρώθηκαν με αφορμή την ανάρτηση μιας παγκόσμιας πρωταθλήτριας του παρκούρ. Η ηλικίας 21 ετών Γαλλίδα πρωταθλήτρια του παρκούρ και αθλήτρια της Red Bull, Λιλού Ρυέλ, αναδημοσίευσε ανάρτηση της Le Monde η οποία αναφερόταν στον μασκοφόρο λαμπαδηδρόμο.

Έτσι, τράβηξε τα βλέμματα προς το πρόσωπό της, καθώς μόνο ένας έμπειρος αθλητής του παρκούρ θα μπορούσε να κάνει όσα είδαμε στην Τελετή Έναρξης.

Η Λιλού Ρυέλ ασχολήθηκε με το πατινάζ ταχύτητας. Σε ηλικία 9 ετών, έγινε η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε ένα θρυλικό άλμα στη Γαλλία.

Lilou Ruel is one of our faves 😍 pic.twitter.com/dxUTsk34Rf

— Parkour.com (@parkourdotcom) July 25, 2023