Ολλανδία: Βρέθηκε πίνακας του Βαν Γκογκ που εκλάπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊου

Βρέθηκε ένας πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ο οποίος είχε κλαπεί από ένα μικρό ολλανδικό μουσείο το 2020 στη διάρκεια του λοκντάουν λόγω της πανδημίας της COVID-19, ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο στο οποίο ανήκει το έργο τέχνης.

«Έχουμε εξαιρετικά ευχάριστα νέα. Ο πίνακας “Ο κήπος στο Nuenen” (“Lentetuin” ή “Spring Garden”) επέστρεψε στο μουσείο Groninger 3,5 χρόνια μετά την κλοπή του», αναφέρεται σε ανακοίνωση του μουσείου.

Ο πίνακας, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1884, εκλάπη από το μουσείο Singer Laren, ανατολικά του Άμστερνταμ, όπου είχε μεταφερθεί ως δανεικός για τις ανάγκες έκθεσης. Η κλοπή πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των εβδομάδων του λοκντάουν σε όλο τον κόσμο όταν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού.

Την εποχή εκείνη, η ολλανδική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία οι κλέφτες εισβάλλουν στο μουσείο Singer Laren στις 30 Μαρτίου σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του για να κλέψουν τον πίνακα.

Το έργο απεικονίζει τον κήπο της ενορίας του Νούενεν, την μικρή ολλανδική πόλη όπου ζούσαν οι γονείς του Βαν Γκογκ. «Ο πίνακας έχει ταλαιπωρηθεί αλλά –εκ πρώτης όψεως– είναι σε καλή κατάσταση», ανακοίνωσε το μουσείο Groninger και πρόσθεσε ότι το έργο βρίσκεται τώρα στο Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ και θα χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες προτού επιστραφεί.

«Η αστυνομία ενεπλάκη σε όλες τις φάσεις (για τον εντοπισμό του πίνακα). Το μουσείο δεν μπορεί να σχολιάσει την συνεχιζόμενη έρευνα», πρόσθεσε. Το μουσείο επισήμανε επίσης ότι ο Άρθουρ Μπραντ, ένας διακεκριμένος Ολλανδός ντετέκτιβ έργων τέχνης, έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία.

SCHILDERIJ VAN GOGH TERUG IN HET GRONINGER MUSEUM

Geweldig nieuws! Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh is na drieënhalf jaar na diefstal weer terug bij het Groninger Museum.

Lees meer: https://t.co/hZqo4T4aqM#lentetuin pic.twitter.com/iauY6ojjcp

— Groninger Museum (@groningermuseum) September 12, 2023