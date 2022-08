Ολλανδία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί—Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που παρέσυρε ανθρώπους σε υπαίθριο πάρτι

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν φορτηγό παρέσυρε τους παρευρισκόμενους σε υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην πόλη Νόιε Μπάιγερλαντ, στη νότια Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων, προσθέτοντας ότι ερευνούν το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νοτίως του Ρότερνταμ.

«Κάποια στιγμή ένα φορτηγό ξέφυγε από τον δρόμο και έπεσε στους ανθρώπους που έκαναν πάρτι» ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ελιάν Μαστβάικ στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Rijnmond. Είναι ασαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα, πρόσθεσε. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει επίσης αδιευκρίνιστος, επειδή το φορτηγό δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί από το σημείο.

Πλάνα που μετέδωσαν το Rijnmond και άλλοι ειδησεογραφικοί ιστότοποι δείχνουν μια νταλίκα μιας ισπανικής μεταφορικής εταιρείας ανάμεσα σε σπασμένα τραπεζάκια του πικνίκ.

