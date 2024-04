Ολλανδία: Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ τέθηκε υπό κράτηση δύο φορές σε διαδήλωση στη Χάγη

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ τέθηκε σήμερα δύο φορές υπό κράτηση από την αστυνομία στη διάρκεια διαδήλωσης στη Χάγη της Ολλανδίας. Η Τούνμπεργκ τέθηκε αρχικά υπό κράτηση για λίγο από την τοπική αστυνομία μαζί και με άλλους διαδηλωτές οι οποίοι προσπάθησαν να αποκλείσουν ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Χάγη.

Αφού απελευθερώθηκε, η Τούνμπεργκ έσπευσε σε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που είχε αποκλείσει ένα διαφορετικό δρόμο ο οποίος οδηγεί στο σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί τέθηκε υπό κράτηση για δεύτερη φορά και απομακρύνθηκε με βαν της αστυνομίας.

Seriously, is there a more annoying human being on planet Earth than Greta Thunberg? pic.twitter.com/SqUoP5tUxZ

Πριν τεθεί υπό κράτηση, η Τούνμπεργκ είπε στους δημοσιογράφους ότι διαδηλώνει επειδή ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια υπαρξιακή κρίση.

«Βρισκόμαστε σε μια πλανητική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν θα καθήσουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τα μέσα για να συντηρηθούν και να αναγκάζονται να γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες, όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε.

Ακτιβιστές προσπάθησαν να αποκλείσουν το γειτονικό αυτοκινητόδρομο A12. Ο δρόμος αυτός είχε αποκλεισθεί για αρκετές ώρες δεκάδες φορές τους τελευταίους μήνες από ακτιβιστές που ζητούν να τερματισθούν όλες οι επιδοτήσεις για τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

I’d argue that the people who are massively polluting our atmosphere are much more annoying than Greta Thunberg… I’m pretty sure most of our kids will agree. https://t.co/3E4wgdUvp1

