Ολλανδία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από την κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Ολλανδία, όταν κατέρρευσε τμήμα μιας υπό κατασκευή γέφυρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σημειώθηκε ένα εργατικό δυστύχημα κατά την κατασκευή μιας γέφυρας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν», ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης στην πλατφόρμα Χ.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε σε κανάλι του Λόχεμ.

Bridge collapse in The Netherlands🇳🇱

Dutch authorities: “An industrial accident occurred while building a bridge. Unfortunately, this resulted in two fatalities. Two people are injured.”pic.twitter.com/OMKBAmADxd

