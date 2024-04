Ολική έκλειψη ηλίου και θεωρίες συνωμοσίας – Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και η μαζική ανθρωποθυσία

H μέρα έγινε νύχτα σήμερα για περίπου 4,5 λεπτά, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Αμερικής, με τη Σελήνη να κρύβει εντελώς τον Ήλιο, προσφέροντας ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο, αυτό της ολικής έκλειψης Ηλίου. Είναι η πρώτη φορά που μια ολική έκλειψη ηλίου πέρασε πάνω από την αμερικανική ήπειρο από το 2017.

Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν περίπου κάθε 18 μήνες περίπου, αλλά συνήθως συμβαίνουν σε απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Πρόκειται για ένα σχετικά συχνό φαινόμενο, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει εκείνους που πιστεύουν σε θεωρίες συνομωσίας να δημιουργούν νέες και παράξενες θεωρίες από αυτό το αστρικό φαινόμενο.

Κάποιοι χρησιμοποιούν την ολική έκλειψη ηλίου για να ισχυριστούν ότι σηματοδοτεί ένα βιβλικό γεγονός, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η έκλειψη είναι ένας τρόπος για να εγκαινιάσει ο Μπάιντεν μια νέα παγκόσμια τάξη.

Αρχικά, πολλοί έχουν ισχυριστεί ψευδώς ότι η πορεία της ηλιακής έκλειψης διέρχεται και από τις επτά αμερικανικές πόλεις με το όνομα «Νινευή», το οποίο είναι το όνομα μιας πόλης στο Ιράκ που περιγράφεται ως “κακή” στη Βίβλο.

Ένας TikToker, γνωστός ως BigNik, διαβάζοντας απόσπασμα από το βιβλίο του Ιωνά, ανέφερε: «Η Αμερική έχει εγκαταλείψει τον Θεό και έχει αγκαλιάσει πλήρως τις διεστραμμένες κοσμικές αξίες. Και αυτή η έκλειψη μπορεί κάλλιστα να είναι ένα σημάδι από τους ουρανούς ότι οι πόρτες για μετάνοια κλείνουν».

Στην πραγματικότητα, μόνο δύο πόλεις με το όνομα Νινευή βρέθηκαν στην πορεία της ηλιακής έκλειψης. Παρόμοιες θεωρίες συνωμοσίας εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης του 2017, η οποία πέρασε ακριβώς πάνω από επτά πόλεις με το όνομα Σάλεμ, γεγονός που οδήγησε πολλούς να πιστέψουν ότι θα συνέβαινε ένα βιβλικό γεγονός.

Μία άλλη μεγάλη θεωρία συνωμοσίας γύρω από την ηλιακή έκλειψη ισχυρίζεται ότι γίνεται για να βοηθηθεί μια Νέα Τάξη Πραγμάτων υπό την ηγεσία δισεκατομμυριούχων.

Η θεωρία, την οποία μοιράστηκε ο υποστηριχτής θεωριών συνωμοσίας, Alex Jones, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να προκαλέσει φόβο και χρησιμοποιεί την έκλειψη ηλίου ως αντιπερισπασμό, αναφέροντας ότι διάφορες κομητείες του Τέξας και της Οκλαχόμα έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Jones, εμφανίζεται ένας άνδρας και λέει: «Έχουμε περάσει πολλές ηλιακές εκλείψεις, ποτέ δεν ήταν μεγάλη υπόθεση […] Θα μπορούσε αυτό να είναι ένας από τους λόγους που οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι χτίζουν μεγάλα καταφύγια;».

«Η κυβέρνηση διαφημίζει την έκλειψη ηλίου σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Νομίζω ότι είναι μ@@@ς. Δεν το έχουν ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει;» έγραψε ο Alex Jones στην ανάρτησή του.

The government is hyping the solar eclipse like it’s the end of the world. I think it’s bull shit. They have never done this before. What do you think is going on? https://t.co/1L20QvVXAP

— Alex Jones (@RealAlexJones) March 27, 2024