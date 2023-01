Οι Simpsons «χτύπησαν» ξανά – Δείτε τι είχαν προβλέψει

Οι «The Simpsons» φαίνεται πως κατάφεραν για άλλη μία φορά να «προβλέψουν» το μέλλον. Τώρα, οι θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς animation πιστεύουν ότι η πιο πρόσφατη πρόβλεψη αφορά στο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή και ράπερ Bad Bunny, ο οποίος διοχέτευσε την οργή του σε κινητό τηλέφωνο θαυμάστριάς του.

Την περασμένη εβδομάδα ο ράπερ από το Πουέρτο Ρίκο άρπαξε το τηλέφωνο μίας θαυμάστριάς του και το πέταξε στο νερό, όταν εκείνη τον πλησίασε, προσπαθώντας να βγάλει μία selfie.

Το επεισόδιο, που συνέβη στη Δομινικανή Δημοκρατία, καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια έγινε viral στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz

— Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2023