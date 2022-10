Οι δηλώσεις Μπορέλ που προκάλεσαν αίσθηση: «Κήπος η Ευρώπη, ζούγκλα ο υπόλοιπος κόσμος» – Τι απαντά στις αντιδράσεις

Έκπληξη αλλά και αντιδράσεις προκάλεσαν τα σχόλια που έκανε ο Ζοζέπ Μπορέλ για τη θέση της Ε.Ε. στον κόσμο. Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγομένων του και διασκεδάζει με τον απόηχό τους.

«Είμαι πολύ καλά», είπε σήμερα, χαμογελώντας, απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε για την ψυχική του κατάσταση, κατά την άφιξή του στη συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ο Μπορέλ εξέπληξε την Πέμπτη σε μια Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όταν τοποθετήθηκε στο πολύ ευαίσθητο σημείο της απάντησης που θα μπορούσαν να δώσουν οι Σύμμαχοι σε μια πιθανή ρωσική πυρηνική επίθεση.

«Οποιαδήποτε πυρηνική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα οδηγήσει σε απάντηση, όχι σε πυρηνική απάντηση, αλλά σε μια στρατιωτική απάντηση τόσο ισχυρή» από τη Δύση «που ο ρωσικός στρατός θα αφανιστεί», είπε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας.

Το Σάββατο, ένα απόσπασμα από ομιλία που έδωσε στην Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία στο Κολέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ πυροδότησε διαμάχη όταν συνέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση με «κήπο» και τον υπόλοιπο κόσμο με «ζούγκλα».

Ο Καναδός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μπομπ Ρέι εξέφρασε τη λύπη του με tweet του κάνοντας λόγο για μια «φρικτή αναλογία».

Ερωτηθείς για αυτή τη σειρά αντιπαραθέσεων, η Ντάνα Σπίναντ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβεβαίωσε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «φυσικά» και έχει εμπιστοσύνη στον Ζοζέπ Μπορέλ.

Follow the thread. What a terrible analogy Mr Borrell has made. Surely history and our own lived experience teaches us that no part of the world is free from violence. https://t.co/UpSdTrT8oQ

— Bob Rae (@BobRae48) October 16, 2022