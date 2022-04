Οι δέκα ακριβότερες ηλεκτρικές κιθάρες στον κόσμο

Αν ασχολείστε με ηλεκτρικές κιθάρες, τότε θα γνωρίζετε ότι μερικές μπορεί να είναι έως πολύ ακριβές. Η ποιότητα κατασκευής, τα υλικά και η τεχνογνωσία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ωστόσο τις παρακάτω κιθάρες δεν τις βρίσκουμε στο μαγαζί μουσικών οργάνων της γειτονιάς μας.

Πρόκειται για μοναδικά κομμάτια στον πλανήτη, που το καθένα έχει μια ξεχωριστή ιστορία και θρυλικούς πρώην ή νυν ιδιοκτήτες, όπως ο Jimi Hendrix, ο Eric Clapton ή ο Jerry Garcia των Greatful Dead.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αυτή είναι η λίστα με τις 10 ακριβότερες κιθάρες στον πλανήτη γη…!

1. “Reach Out To Asia” Fender Stratocaster – Τιμή: 2,7 εκατομμύρια δολάρια

Αυτή είναι η ακριβότερη κιθάρα στον κόσμο. Την έχουν υπογράψει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες: Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Brian May, Jimmy Page, David Gilmour, Jeff Beck, Pete Townsend, Mark Knopfler, Ray Davies, Liam Gallagher, Ronnie Wood, Tony Iommi, Angus και Malcolm Young, Paul McCartney, Sting, Ritchie Blackmore, Def Leppard και ο Bryan Adams. Αυτός που διοργάνωσε το project της περισυλλογής όλων αυτών των υπογραφών πάνω στην συγκεκριμένη κιθάρα ήταν ο Bryan Adams και προσπάθεια έγινε για το κίνημα “Reach Out To Asia”, που ήταν προς βοήθεια των θυμάτων του Ινδικού Ωκεανού από τους σεισμούς και το τσουνάμι του 2004, όπου σκοτώθηκαν 230.000 άνθρωποι σε 14 διαφορετικές χώρες.

2. John Lennon’s 1962 Gibson J-160E Acoustic-Electric – Τιμή: 2,4 εκατομμύρια δολάρια

Eίναι η μόνη ακουστική κιθάρα στην δεκάδα με τις ακριβότερες κιθάρες, αλλά είναι πολύ σπέσιαλ. Πρόκειται βέβαια για ηλεκτρική ακουστική. Είχαν αγοραστεί δύο ίδιες από κατάστημα στο Λονδίνο και η 2η πήγε στον George Harrison. Η συγκεκριμένη χρησιμοποιήθηκε από τον Lennon για να γράψει δύο τραγούδια των Beatles μαζί με τον Paul McCartney, το “I Saw Her Standing There” και το “She Loves You”. Μετά από μια συναυλία του 1963 η κιθάρα χάθηκε, αλλά ξαναβρέθηκε μετά από κάποια χρόνια. Ενώ η αρχική της αγορά έγινε προς 161 λίρες Αγγλίας, το 2014 αγοράστηκε από άγνωστο πλειοδότη σε πλειστηριασμό προς 2,41 εκατομμύρια δολάρια.

3. Jimi Hendrix’s 1968 Fender Stratocaster – Τιμή: 2 εκατομμύρια δολάρια

Αυτή ήταν μια κιθάρα που αγοράστηκε από το στοκ με φινίρισμα το λεγόμενο “Olympic white” και σε σύγκριση με τα άλλα κομμάτια που είναι σε αυτή τη λίστα, δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Παρόλα αυτά, με αυτή την κιθάρα έπαιξε ο Jimi Hendrix το 1969 στο Woodstock, μεταξύ άλλων και τον εθνικό ύμνο της Αμερικής “The Star-Spangled Banner”. Λόγω λοιπόν αυτής της ιστορίας της, το 1998 την αγόρασε ο συνιδρυτής της Microsoft, Paul Allen, έναντι του ποσού των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

4. Jerry Garcia’s “Wolf” – Τιμή: 1,9 εκατομμύρια δολάρια

Πρόκειται για μία custom κιθάρα, ονόματι “Wolf”, που φτιάχτηκε από τον σχεδιαστή Doug Irwin ειδικά για τον Jerry Garcia των Grateful Dead. Είναι παρόμοια με την άλλη κιθάρα του Garcia, που επίσης έφτιαξε ο Irwin, εκείνη που ονόμασαν “Tiger”. Η “Wolf” είχε βγει προς πώληση για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα για την στήριξη του Southern Poverty Law Centre και κατάφερε το 2002 να πετύχει το ποσό του 1,9 εκατομμυρίου δολαρίων. Σήμερα η “Wolf”, ανάλογα με την κατάστασή της, μπορεί να αξίζει και παραπάνω.

5. Bob Marley’s Washburn 22-Series Hawk – Τιμή: 1,2 εκατομμύρια δολάρια

Πέμπτη ανάμεσα στις πιό ακριβές κιθάρες του κόσμου είναι αυτή η Washburn 22-Series Hawk του Bob Marley. Ο σημαντικότερος καλλιτέχνης της reggae μουσικής, δεν είχε πάνω από επτά κιθάρες σε ολόκληρη τη ζωή του. Αυτήν ο καλλιτέχνης την είχε δωρίσει στον τεχνικό του Gary Clausen. Λέγεται ότι μετά τον θάνατο του Marley, ο τεχνικός πούλησε την κιθάρα σε πλειστηριασμό έναντι του ποσού του 1,2 εκατομμυρίου δολαρίων και ότι ο αγοραστής ήταν το κράτος της Τζαμάϊκα, που χαρακτήρισε την κιθάρα ως εθνικό θησαυρό.

6. 1958 Gibson Korina Explorer – Τιμή: 1,1 εκατομμύρια δολάρια

Με την συγκεκριμένη κιθάρα, που είναι μοντέλο του ’58, έχουν παίξει σε κάποια περίοδο της καριέρας τους, τρεις από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Slash, ο Kirk Hammett των Metallica και ο Rick Nielsen των Cheap Trick. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την σπανιότητά της και το ασυνήθιστο σχήμα της, έφθασε να αγοραστεί κάποτε προς 1,1 εκατομμύριο δολάρια.

7. Keith Richards 1959 Les Paul – Τιμή: 1 εκατομμύριo δολάρια

Mία Les Paul του 1959 μπορεί να αποτιμάται σε εξαψήφιο νούμερο χωρίς απαραίτητα να ανήκει σε σημαντικό μουσικό, δεδομένου ότι δεν έχουν απομείνει πολλές που να είναι “ζωντανές” και σε λειτουργία. Αυτή όμως η συγκεκριμένη είναι η κιθάρα με την οποία έπαιξε ο Keith Richards όταν οι Rolling Stones εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά στο Ed Sullivan show, μία μοναδική στιγμή στην ιστορία του rock and roll.

8. Bob Dylan’s “Newport Folk Festival” 1964 Fender Stratocaster – Τιμή: 965.000 δολάρια

Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρική κιθάρα που έπαιξε ποτέ ο Bob Dylan σε ζωντανή εμφάνιση. Για τον λόγο αυτόν η κιθάρα έχει μεγάλη αξία, παρόλο που οι θαυμαστές του Dylan εκείνη την εποχή τον έκραξαν επειδή εμφανίστηκε με ηλεκτρική κιθάρα στο folk φεστιβάλ του Newport. Ωστόσο η στροφή του καλλιτέχνη στον πιο ηλεκτρικό ήχο ήταν αναπόφευκτη.

9. Eric Clapton’s “Blackie” – Τιμή: 959.000 δολάρια

Κάποια στιγμή ο Eric Clapton αποφάσισε να αγοράσει 6 ασπρόμαυρες Fender Stratocasters. Χάρισε τις τρεις στους Pete Townsend, George Harrison και Steve Winwood και στη συνέχεια χρησιμοποίησε υλικά από τις άλλες τρεις για να φτιάξει τελικά μία για τον εαυτόν του. Έτσι δημιουργήθηκε η “Blackie”. Με αυτήν έπαιξε σε πάρα πολλές συναυλίες, όσπου το 1985 την απέσυρε και αργότερα, το 2004, την έβγαλε σε πλειστηριασμό, όπου και πουλήθηκε προς 959 χιλιάδες δολάρια.

10. Jerry Garcia’s Custom Doug Irwin “Tiger” – Τιμή: 957.000 δολάρια

Ως αρχηγός των Grateful Dead, ο Jerry Garcia, έπαιζε με αυτή την κιθάρα, ονόματι “Tiger”, για μία ολόκληρη δεκαετία, από το 1979 μέχρι το 1989. Η κιθάρα αυτή είναι η τελευταία κιθάρα με την οποία έπαιξε ο Garcia μπροστά σε κοινό. Πωλήθηκε σε πλειστηριασμό το 2002 για το ποσό των 957.000 δολαρίων.

