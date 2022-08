Οδησσός: Σκοτώθηκαν από νάρκη ενώ κολυμπούσαν – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζουν οι εικόνες σε παραλία στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού, στην Ουκρανία, όπου δύο άνθρωποι οι οποίοι κολυμπούσαν σκοτώθηκαν από έκρηξη θαλάσσιας νάρκης. Ακόμα δύο άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη στο παραθαλάσσιο χωριό Ζατόκα, επίσης στη Μαύρη Θάλασσα.

Την έκρηξη της νάρκης κατέγραψε κάμερα στην περιοχή.

⚡️💣 #Travel Warning: Sea mines endanger bathing fun on #Odessa beaches⚡️

Two people were killed and two injured in #Zatoka, Odessa region, when another sea mine planted by #Ukrainian militants in the Black Sea exploded.https://t.co/d9YpGcSFtz /@RVvoenkor/#UkraineWarNews #Video pic.twitter.com/SHpXgnnRct

— 🇷🇺🇺🇦 News from Slavyangrad ⚔ Reports & Vids 🔥 (@DeuNachrichten) August 15, 2022