Ομπάμα και Δημοκρατικοί καταδικάζουν την επίθεση κατά του πρώην προέδρου Τραμπ

Ανακουφισμένος δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από το ότι δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίθεση ενόπλου σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για πολιτικά υποκινούμενη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει καμιά απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Παρότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να είμαστε όλοι ανακουφισμένοι που ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και να αδράξουμε την ευκαιρία για να δεσμευτούμε εκ νέου στην πολιτισμένη συμπεριφορά και στον σεβασμό της πολιτικής. Η Μισέλ και εγώ του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024