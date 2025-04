Ο Τραμπ προειδοποιεί Ρωσία και Ουκρανία: «Αν δεν θέλετε να βρούμε λύση, θα αποχωρήσουμε – Κανείς δεν παίζει μαζί μου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε άλλο βήμα “πολύ σύντομα” εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα σταματήσουμε να συμμετάσχουμε» στις προσπάθειες διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, εάν είτε η Ρωσία είτε η Ουκρανία καθιστούν πολύ δύσκολο το τέλος της σύγκρουσης. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει να πει ότι αποχωρεί από τις συνομιλίες. Τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει μια καλή ευκαιρία για να μπει τέλος στη σύγκρουση.

«Όλη μου η ζωή ήταν μια μεγάλη διαπραγμάτευση και ξέρω πότε οι άνθρωποι μας παίζουν και πότε όχι. Πρέπει να δω έναν ενθουσιασμό για να θέλουν να τον τερματίσουν τον πόλεμο. Νομίζω ότι βλέπω αυτόν τον ενθουσιασμό – νομίζω ότι τον βλέπω και από τις δύο πλευρές» είπε αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις.

«Κανείς δεν παίζει μαζί μου. Προσπαθώ να βοηθήσω» τόνισε απαντώντας σε ερώτηση αν πιστεύει ότι οι Ρώσοι παίζουν με τις ΗΠΑ.

Q: “Do you think Russia’s playing you?”

President Trump: “Nobody’s playing me. I’m trying to help.” pic.twitter.com/clJdfz3X1J

— CSPAN (@cspan) April 18, 2025