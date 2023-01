«Ο Πούτιν έχει καρκίνο και θα πεθάνει πολύ σύντομα» λέει ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας

Αναζωπύρωσε τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του Βλαντίμιρ Πούτιν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κιρίλ Μπουντάνοφ, καθώς σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αρχηγός του Κρεμλίνου είναι πολύ άρρωστος με καρκίνο και σύντομα θα πεθάνει.

Η αλήθεια είναι ότι τα σενάρια για ασθένεια του προέδρου της Ρωσίας δίνουν και παίρνουν από το Πάσχα και μετά, αλλά είναι η πρώτη φορά που ουκρανός αξιωματούχος εμφανίζεται τόσο σίγουρος για τον θάνατο του προέδρου της Ρωσίας. Εντύπωση επίσης προκαλεί μια αποστροφή του Κιρίλ Μπουντάνοφ, ότι η Ουκρανία έχει κατασκόπους πολύ κοντά στον Πούτιν.

«Είναι άρρωστος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαι σίγουρος πως έχει καρκίνο. Νομίζω ότι θα πεθάνει πολύ σύντομα. Είναι κάτι που εύχομαι να συμβεί γρήγορα», δήλωσε ο Μπουντάνοφ στο ABC. Ερωτηθείς για τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικούς στόχους, όπως οι αεροπορικές βάσεις, είπε ότι δεν επιτρέπεται να μιλήσει γι’ αυτά, αν δεν λήξει ο πόλεμος. Είπε όμως ότι τέτοια πλήγματα του προκαλούν χαρά, μια πολιτική που υιοθετούν οι αξιωματούχοι του Κιέβου, μετά από επιθέσεις την πατρότητα των οποίων δεν αναλαμβάνουν επισήμως.

Με αφορμή ερώτηση που δέχτηκε, ο Μπουντάνοφ εμφανίστηκε απειλητικός προς την Μόσχα λέγοντας ότι θα συνεχιστούν τέτοια πλήγματα και μάλιστα ότι θα γίνονται όλο και πιο βαθιά σε ρωσικό έδαφος. Η δημοσιογράφος τον ρώτησε στη συνέχεια διερευνητικά: «Στα βάθη της επικράτειας της Ρωσίας;» «Όλο και πιο βαθιά, πιο βαθιά» απάντησε ο Μπουντάνοφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο τέτοιο πλήγμα που υπέστη η Ρωσία ήταν το περασμένο Σάββατο, στην πόλη Μακιίβκα, όπου ανακοίνωσε το θάνατο τουλάχιστον 89 στρατιωτών, ενώ το Κίεβο κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

🤡 The death toll in #Makiivka rose to 89 – Russian Defense Ministry also reported that among the dead is the deputy commander of the regiment, Lieutenant Colonel Bachurin.

The Ministry said that the dead themselves were to blame, as they were forbidden to use phones. pic.twitter.com/VQzb3ErEb6

