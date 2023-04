Ο γιγάντιος δράκος της Disneyland παίρνει φωτιά κατά τη διάρκεια σόου

Ένας animatronic δράκος ύψους 13 μέτρων έπιασε φωτιά και ανάγκασε τους θεατές να φύγουν από ένα δημοφιλές σόου στη Disneyland το βράδυ του Σαββάτου.

Η φωτιά ξεκίνησε στο θεματικό πάρκο «Fantasmic!» στο αξιοθέατο του νησιού Tom Sawyer. Πολλά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαθανάτισαν το κεφάλι του Maleficent Dragon να τυλίγεται στις φλόγες στη μέση της παράστασης.



Ένας πυκνός μαύρος καπνός φάνηκε να υψώνεται από την τοποθεσία κατά μήκος του θεματικού πάρκου 100 στρεμμάτων.

Fire at #Disneyland! Saw this from the Mickey & Friends structure. Can’t tell exactly what part of the park it is at though. Maybe Rivers of America? pic.twitter.com/apgBfGoF7a

— BeckfordDesigns (@DesignsBeckford) April 23, 2023