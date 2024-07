Ο Μπάιντεν επικρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο για την ετυμηγορία του σχετικά με την ασυλία του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέκρινε χθες Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο για την ετυμηγορία του σχετικά με την ασυλία του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως δημιουργεί επικίνδυνο νομικό προηγούμενο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να διωχθεί για πράξεις που εμπίπτουν στις συνταγματικές εξουσίες του ως πρόεδρος, αλλά μόνο για ιδιωτικές ενέργειες. Πρόκειται για ετυμηγορία-σταθμό, αφού αναγνωρίζεται για πρώτη φορά μια μορφή προεδρικής ασυλίας. Κατόπιν αυτής, θεωρείται απίθανο το ενδεχόμενο να δικαστεί ο Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου για τον ρόλο του στην προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, ο οποίος διεκδικεί την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη νίκη» για τη δημοκρατία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός. «Αυτό το κράτος ιδρύθηκε με βάση την αρχή ότι δεν υπάρχουν βασιλείς στην Αμερική. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ούτε καν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε. Μετά την ετυμηγορία της Δευτέρας, συμπλήρωσε, «αυτό άλλαξε θεμελιωδώς».

Join me as I deliver remarks on the Supreme Court’s immunity ruling. https://t.co/tpSo5b9kth

— President Biden (@POTUS) July 1, 2024