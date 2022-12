Ο «αστεροειδής των Χριστουγέννων» καταφθάνει – Είναι μικρότερος από το Άγαλμα της Ελευθερίας – ΦΩΤΟ

Ο «αστεροειδής των Χριστουγέννων», ένας διαστημικός βράχος με πλάτος έως 460 πόδια, θα περάσει από τη Γη αυτήν την εορταστική περίοδο. Ο αστεροειδής, που δεν αποτελεί απειλή για τον πλανήτη μας, θα φτάσει σε απόσταση 420.000 μιλίων (680.000 χλμ.) την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι αστρολόγοι στο νότιο ημισφαίριο θα έχουν την καλύτερη θέα του αστεροειδούς, ενώ εκείνοι στην Ευρώπη θα μπορούν να τον εντοπίσουν από σήμερα έως και τις 19 Δεκεμβρίου.

Οι επιστήμονες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον «αστεροειδή των Χριστουγέννων» επειδή δεν είναι πολύ γνωστός. Οι ειδικοί δεν γνωρίζουν από τι είναι φτιαγμένος, πόσο μεγάλος είναι ακριβώς, ή αν περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Επίσης, δεν γνωρίζουν καλά την τροχιά του, αλλά τουλάχιστον έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν θα χτυπήσει τη Γη τον επόμενο αιώνα.

Αυτή η αβεβαιότητα τον κάνει να μοιάζει με εκατοντάδες χιλιάδες αστεροειδείς παρόμοιου μεγέθους εκεί έξω. Ενώ σχεδόν όλοι οι τεράστιοι δολοφόνοι πλανητών έχουν εντοπιστεί από τους επιστήμονες, οι περισσότεροι μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς, όπως ο «αστεροειδής των Χριστουγέννων», δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιοι αστεροειδείς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά, εάν χτυπήσουν τη Γη.

«Δεν το λέμε πρόκληση χωρίς λόγο. Ο αστεροειδής 2015 RN35 δεν θα λάμψει στους ουρανούς όπως το αστέρι της Βηθλεέμ πριν από χιλιετίες», ανέφερε η υπηρεσία στον ιστότοπό της. «Μικρότερος από το Άγαλμα της Ελευθερίας, αυτός ο αστεροειδής είναι πολύ μικρός σε αστρονομικές κλίμακες» προσθέτει.

On 15 Dec, an asteroid will make a #CloseApproach at <2x the distance of the #Moon🪨🌙

'2015 RN35' is large enough (60-140m) and close enough, that it will be visible to amateur astronomers. Can you spot it? Join the #ESAChristmasAsteroid challenge👉https://t.co/alYc7cpJe0 pic.twitter.com/fxS6GKFUCh

— ESA Operations (@esaoperations) December 9, 2022