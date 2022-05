Ντιέγκο Μαραντόνα: Δεν φαντάζεστε πόσο πουλήθηκε η φανέλα που φορούσε όταν σκόραρε με το «χέρι του θεού»

Η ιστορική φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα όταν σημείωσε το περιβόητο γκολ του με το «Χέρι του Θεού», στον προημιτελικό εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 8,49 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διάσημος Αργεντινός άλλαξε φανέλα με τον πρώην Άγγλο μέσο Στιβ Χοτζ, μετά τη νίκη (2-1) της Αργεντινής χάρη σε δύο γκολ του Μαραντόνα, το δεύτερο με μια ατομική προσπάθεια και θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα που σημειώθηκαν ποτέ.

Ο Στιβ Χοτζ που κατείχε τη φανέλα, στη συνέχεια τη δάνεισε στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου του Μάντσεστερ για δύο δεκαετίες. Μετά τον θάνατο του Μαραντόνα το 2020, ο Χοτζ είπε ότι η φανέλα δεν ήταν προς πώληση.

The Diego Maradona @Argentina shirt which he wore in the 1986 @FIFAWorldCup quarter-final against England has sold for £7,142,500 at the end of a two-week online auction at @Sothebys, it officially becomes the most expensive match-worn sports jersey in history. pic.twitter.com/MTGVFlgmhZ

— Asif Burhan (@AsifBurhan) May 4, 2022