Ντένβερ: Βίντεο από το αεροσκάφος της American Airlines που πήρε φωτιά μετά την προσγείωση

Συναγερμός σήμανε στην American Airlines όταν επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800 παρουσίασε σοβαρό μηχανικό πρόβλημα εν πτήσει, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε κατεπείγουσα προσγείωση στο Ντένβερ του Τέξας. Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη, προκάλεσε αναστάτωση στους 172 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί.

Το διπλοκινητήριο αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, με δρομολόγιο από το Κολοράντο Σπρινγκς προς το Ντάλας. Ωστόσο, περίπου στις 17:15 (τοπική ώρα, 01:15 ώρα Ελλάδας), οι πιλότοι αντιλήφθηκαν δονήσεις στον δεξιό κινητήρα, γεγονός που τους υποχρέωσε να αλλάξουν πορεία και να προσγειωθούν άμεσα στο Ντένβερ.

An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport on Thursday, prompting emergency evacuation procedures.

The plane, a Boeing 737-800, had landed safely after being diverted from its original route due to an engine problem. As it taxied to the gate, the… pic.twitter.com/SgbL6BItrA

— The Viral Videos (@The_viralvideo_) March 14, 2025