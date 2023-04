Νότια Κορέα: Νεκρή Ισραηλινή τουρίστρια σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στη Νότια Κορέα. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο με Ισραηλινούς τουρίστες και τα μέλη της ισραηλινής πρεσβείας στην Σεούλ έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά και στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα) σε επαρχιακό δρόμο, στα περίχωρα της πόλης Τσουνγκτζού. Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το λεωφορείο είχε σταματήσει σε ανηφορικό δρόμο όταν άρχισε να κυλάει προς τα πίσω και ανετράπη ύστερα από λίγα μέτρα.

Σε 24 τραυματίες παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ 11 σοβαρότερα τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Μια Ισραηλινή, περίπου 60 ετών, έχασε τη μάχη παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Εξαιρουμένων του οδηγού και ενός ξεναγού, οι επιβαίνοντες ήταν Ισραηλινοί (11 άνδρες και 22 γυναίκες). Είχαν φθάσει στη Νότια Κορέα την 6η Απριλίου και επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 17 του μήνα.

(Με πληροφορίες από Yonhap)

‘South Korea is a safe and organized country and those injured will receive the best care’

Chabad Rabbi of Seoul Osher Litzman on the bus accident where one Israeli tourist died and dozens were injured. pic.twitter.com/jehI65JgQB

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 13, 2023