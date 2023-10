New York Times: Πώς η Χαμάς υπέκλεψε και οπλοποίησε τα social media των ομήρων της

Τον τρόμο της επιδρομής που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στο Νότιο Ισραήλ, φαίνεται ότι ζουν ακόμα κάποιοι στο Ισραήλ. Οι συγγενείς των ομήρων που πήρε η Χαμάς από το Ισραήλ στην Γάζα βλέπουν τους αγαπημένους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί τα στελέχη της Χαμάς έχουν υποκλέψει τους λογαριασμούς των ομήρων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί αναρτούν βίντεο και εικόνες των ανθρώπων που έχουν αρπάξει.

Λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι φίλοι και οι συγγενείς της Gali Shlezinger Idan, που ζούσε σε ένα κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, έλαβαν μηνύματα να ελέγξουν τη σελίδα της στο Facebook.

Αυτό που βρήκαν τους συγκλόνισε. Μέλη της Χαμάς χρησιμοποιούσαν τον λογαριασμό της Idan στο Facebook για να κάνουν livestream τους εαυτούς τους κρατώντας την ίδια και την οικογένειά της ομήρους.

Η σύνδεση κράτησε 43 λεπτά. Οι ένοπλοι ανάγκασαν την Idan και την οικογένειά της να σκύψουν σε ένα πάτωμα από πλακάκια, καθώς πύραυλοι και πυροβολισμοί κατέστρεφαν το κτίριό τους, όπως έγραψαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

“Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα”, δήλωσε η Keren de Via, φίλη της οικογένειας Idan, η οποία είδε τα παιδιά της Idan να αγκαλιάζουν τους γονείς τους και να κλαίνε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. “Πώς μπορούσαμε να τους βλέπουμε να τρομοκρατούν την οικογένεια με αυτόν τον τρόπο; Πώς μπόρεσα να το παρακολουθήσω αυτό στο Facebook;”

Σε μια νέα πολεμική τακτική, η Χαμάς έχει υποκλέψει τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των απαχθέντων Ισραηλινών και τους χρησιμοποιεί για να μεταδίδει βίαια μηνύματα και να διεξάγει ψυχολογικό πόλεμο, σύμφωνα με συνεντεύξεις με 13 ισραηλινές οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και με ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μελετήσει εξτρεμιστικές ομάδες, έγραψε η αμερικανική εφημερίδα.

Σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, μέλη της Χαμάς συνδέθηκαν στους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media των ομήρων τους για να μεταδώσουν ζωντανά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Τις ημέρες που ακολούθησαν, η Χαμάς φάνηκε επίσης να διεισδύει σε ομάδες στο Facebook, σε λογαριασμούς στο Instagram και σε συνομιλίες στο WhatsApp των ομήρων τους για να εκτοξεύει απειλές θανάτου και εκκλήσεις για βία.

Μέλη της Χαμάς πήραν επίσης τα κινητά τηλέφωνα των ομήρων για να κάνουν κλήσεις για να χλευάσουν φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με τις ισραηλινές οικογένειες και τους φίλους τους. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 199 άνθρωποι έχουν κρατηθεί όμηροι από τη Χαμάς. Οι εξτρεμιστικές ομάδες έχουν εδώ και καιρό στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν τους σκοπούς τους, με τη ζωντανή μετάδοση επιθέσεων και με την ανάρτηση προπαγάνδας έγραψαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Αλλά η πειρατεία των λογαριασμών Facebook, Instagram και WhatsApp μεμονωμένων ομήρων «οπλοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Thomas Rid, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. «Δεν είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο», είπε. Η τακτική αυτή είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για όσους βρίσκονται κοντά στους ιδιοκτήτες των λογαριασμών, γιατί επιδεινώνει μια ήδη οδυνηρή κατάσταση.

Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει σανίδα σωτηρίας για τους φίλους και τις οικογένειες των ομήρων που αναζητούν στοιχεία για τους αγνοούμενους τους. Η λήψη ενός μηνύματος ή η θέαση ενός βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς αποτέλεσε και μια στιγμή ελπίδας για κάποιους, όπως ανέφεραν δύο από τις οικογένειες των οποίων οι συγγενείς κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς. Βλέπουν τους ανθρώπους τους.

Βέβαια η ελπίδα ξεθωριάζει, όταν βλέπουν και ποιος κάνει τις αναρτήσεις. “Ένιωσα ίσως αισιόδοξος, για ένα δευτερόλεπτο – και μετά μπερδεμένος”, είπε ο de Via. “Μετά απλά τρόμος”.

Η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάληψη των λογαριασμών των απαχθέντων Ισραηλινών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δήλωσε ότι έχει δημιουργήσει ένα “κέντρο ειδικών επιχειρήσεων στελεχωμένο με εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν κάποιοι που μιλούν άπταιστα εβραϊκά και αραβικά, για να παρακολουθεί στενά και να ανταποκρίνεται σε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση”.

Δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας που εποπτεύει το Facebook, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, επιβεβαίωσαν ότι η Χαμάς είχε αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς Facebook των Ισραηλινών που κρατούνταν όμηροι.

Μπορεί έτσι η Χαμάς, να ξεκινήσει livestreams και να δημοσιεύει στους λογαριασμούς τους. Αυτό φάνηκε να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Χαμάς από τη στιγμή που έγιναν οι επιθέσεις, είπαν. Από τότε οι λογαριασμοί έχουν γίνει ιδιωτικοί και τα livestreams έχουν αφαιρεθεί, πρόσθεσαν. Οι εκπρόσωποι της Χαμάς δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ο λογαριασμός της Idan στο Facebook κατασχέθηκε στις 7 Οκτωβρίου, περίπου δύο ώρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Nahal Oz, όπου ζούσε με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά της. Ξαφνικά, εμφανίστηκε μια ζωντανή μετάδοση στη σελίδα της στο Facebook, σύμφωνα με έναν συγγενή της οικογένειας και την γειτόνισσά, της de Via.

Η De Via, η οποία έχει παιδιά στην ίδια ηλικία, δήλωσε ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της όταν εμφανίστηκε το ζωντανό βίντεο.

“Το άνοιξα αμέσως γιατί δεν είναι κάποιος που κάνει βίντεο στο Facebook ή κάνει ζωντανή μετάδοση”, δήλωσε η de Via. “Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν πόσο τρομοκρατημένα έμοιαζαν τα παιδιά και στη συνέχεια φωνές στα αραβικά. Κατάλαβα ότι κάτι πολύ κακό συνέβαινε”.

Μια καταγραφή της ζωντανής μετάδοσης δείχνει την Idan, 50 ετών, και τον σύζυγό της, Tzachi, 51 ετών, σκυμμένους σε ένα πάτωμα με τα δύο μικρότερα παιδιά τους, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Το αγόρι, 7 ετών, έκλαιγε και ρωτούσε: “Πού είναι η αδελφή μου;”. “Τότε κατάλαβα ότι οι δύο μεγαλύτερες αδελφές του δεν είναι εκεί”, είπε η de Via. “Και τότε είδα το αίμα στα χέρια του Tzachi και σκέφτηκα τα χειρότερα”.

“We don’t want to die”

Watch the testimony of the Idan family from Kibbutz Nahal Oz after being taken by Hamas terrorists. #HamasTerrorists pic.twitter.com/FTFvqy7he6

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 19, 2023