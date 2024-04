Νετανιάχου: Παραδέχτηκε την σφαγή στην ΜΚΟ – «Ήταν ακούσιο πλήγμα, αυτά συμβαίνουν στον πόλεμο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε σήμερα πως επτά συνεργάτες της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen σκοτώθηκαν στη Γάζα από “ακούσιο” ισραηλινό πλήγμα.

“Δυστυχώς χθες (Δευτέρα), συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, οι δυνάμεις μας έπληξαν ακούσια αθώους στη Λωρίδα της Γάζας”, είπε, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το νοσοκομείο Hadassah όπου υπεβλήθη το βράδυ της Κυριακής σε επέμβαση κήλης.

“Αυτά συμβαίνουν σε έναν πόλεμο, θα το εξετάσουμε επισταμένα, βρισκόμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις [των χωρών των ξένων που σκότωσε η ισραηλινή επίθεση] και θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί”, πρόσθεσε.

Σήμερα το πρωί, ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, είχε εκφράσει “τα βαθύτερα συλλυπητήρια του ισραηλινού στρατού στις οικογένειες και στη μεγάλη οικογένεια του World Central Kitchen”.

The work of WCK is critical. pic.twitter.com/nRUYZVxif3

IDF spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, spoke with @WCKitchen founder, @chefjoseandres , and expressed the IDF’s deepest condolences to the entire World Central Kitchen family.

“Θα ξεκινήσουμε έρευνα προκειμένου να εξετάσουμε πιο βαθιά αυτό το σοβαρό συμβάν. Θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε τον κίνδυνο να ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός”, είπε επίσης.

“Το τραγικό γεγονός χθες βράδυ συνέβη εξαιτίας ενός πλήγματος του ισραηλινού στρατού και ερευνούμε τις περιστάσεις” [υπό τις οποίες συνέβη], δήλωσε ένας άλλος στρατιωτικός εκπρόσωπος, ο οποίος πρόσθεσε πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, θα εξετάσει προσωπικά τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας απόψε”.

Netanyahu stated it was an unintended accident that killed the WCK aid workers.

Look how precise that hit was? That was no mistake people!!

Them poor people were assassinated! pic.twitter.com/nST1smcyfa

— Nabeel Shah (@nabeel_AMU) April 2, 2024