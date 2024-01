Νετανιάχου για Χάγη: «Εξωφρενική» η κατηγορία περί γενοκτονίας – Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στο διεθνές δίκαιο μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που κάλεσε σε μέτρα για την αποτροπή ενεργειών γενοκτονίας στον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αντιδρώντας στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Δικαστήριο, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η κατηγορία περί γενοκτονίας ήταν «εξωφρενική».

«Όπως κάθε χώρα, το Ισραήλ έχει ένα εγγενές δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του», τόνισε.

«Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίως απέρριψε το εξωφρενικό αίτημα να μας στερήσει αυτό το δικαίωμα», ανέφερε ο Νετανιάχου, μιλώντας κατά τα φαινόμενα στο γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αλλά μόνο και μόνο ο ισχυρισμός ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενικός και η προθυμία του Δικαστηρίου ακόμη και να το συζητήσει αυτό είναι μια ντροπή που δεν θα ξεπλυθεί για γενιές», συμπλήρωσε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu’s comments on the decision of the International Court of Justice in The Hague:

“Israel’s commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. pic.twitter.com/Zz0V76Otg6

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 26, 2024