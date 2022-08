Ρωσία: Νεκρή η κόρη του “εγκεφάλου του Πούτιν” – Εξερράγη το αυτοκίνητό της στη Μόσχα

Η κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν, Ντάρια Ντούγκινα, σκοτώθηκε στα περίχωρα της Μόσχας όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξερράγη. Εκτιμάται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο πατέρας της, ο Ρώσος φιλόσοφος που είναι γνωστός ως “ο εγκέφαλος του Πούτιν”.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο ενημέρωσης 112, πατέρας και κόρη επρόκειτο να επιστρέψουν από μια εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου με το ίδιο αυτοκίνητο ωστόσο ο Αλεξάντρ Ντούγκιν αποφάσισε να ταξιδέψει χωριστά την τελευταία στιγμή.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called “Putin’s brain,” killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τις ρωσικές Αρχές.

Μη επαληθευμένα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Telegram φαίνεται να δείχνουν τον Ντούγκιν να παρακολουθεί σοκαρισμένος το φλεγόμενο όχημα καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης φτάνουν στο σημείο.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as “Putin’s brain”, was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK

