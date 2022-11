Τσαβούσογλου: Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο

Συνέντευξη Τύπου -στην οποία δεν προσκλήθηκαν Έλληνες δημοσιογράφοι- παραχώρησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και αναφέρθηκε στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετικούς χάρτες.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Open στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, κυρίαρχα θέματα στη συνέντευξη Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ ήταν η Ελλάδα, η ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος.

«Αν αυξήσετε ακόμη και ένα μίλι τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη χώρα μας σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Aπό την άλλη υποστήριξε ότι το casus belli δεν είναι… απειλή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε νέα επίθεση τόσο στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια. «Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να επικεντρωθεί στη θετική ατζέντα αλλά δεν κράτησε την υπόσχεσή του αυτή (…) συνέχισαν να μιλάνε εναντίον μας, ειδικά ο Δένδιας».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, στις εικόνες από τον Έβρο αλλά και τα ναυάγια στο Αιγαίο, κατηγορώντας ξανά την Ελλάδα. «Προσπάθησε να μας δυσφημίσει με ψεύτικες φωτογραφίες και έγγραφα», είπε και πρόσθεσε ότι η Τουρκία απάντησε και οι απαντήσεις αυτές «εξόργισαν την Αθήνα».

«Η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής και τίμια» σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

#URGENT Greece ‘not sincere and honest’ regarding Aegean, East Med. issues, Turkish foreign minister says, adding Athens blocks path to justice pic.twitter.com/X6QAbQy8ek

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 2, 2022