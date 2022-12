Νέες απειλές Ερντογάν: Μην τα βάζετε μαζί μας – Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας που απηύθυνε χθες στη νεολαία του Μάρντιν και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το Anadolu και το TRT HABER, o Τούρκος πρόεδρος «προειδοποίησε την Ελλάδα για τις προκλήσεις στο Αιγαίο, λέγοντας: ‘Μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας στο Αιγαίο’».

#BREAKING Turkish President Erdogan warns Greece against provocations in Aegean Sea, saying: ‘Don’t mess with us. We have no quarrel with you in the Aegean’ pic.twitter.com/aBX841QyZH

