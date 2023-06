Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κατάστημα πώλησης και επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων – Τέσσερις νεκροί

Φωτιά οφειλόμενη σε μπαταρίες ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά ποδήλατα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι στη Νέα Υόρκη χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, κρούοντας εκ νέου τον κώδωνα του κινδύνου για τα συμβάντα του είδους, που έχουν πολλαπλασιαστεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μικρό κατάστημα πώλησης και επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών στο ισόγειο κτιρίου, μπροστά στο οποίο υψωνόταν χθες Τρίτη βουνό από καμμένα συντρίμμια, ιδίως ελαστικά, εικονίζει φωτογραφία που μεταφορτώθηκε από την Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης στο Twitter.

This morning, a 3-alarm fire claimed the lives of four New Yorkers at 80 Madison Street in Manhattan. #FDNY Fire Marshals determined the fire to be accidental, caused by a lithium-ion battery in a first-floor e-bike shop. pic.twitter.com/MVrpSEmeU0

— FDNY (@FDNY) June 20, 2023