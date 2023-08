Νέα Υόρκη: Χάος για… παιχνιδοκονσόλες μετά από πρόσκληση influencer – Ποιος είναι ο Kai Cenat;

Ο αστέρας του Twitch και influencer Kai Cenat – ο οποίος διαθέτει 20 εκατομμύρια συνδρομητές στην πλατφόρμα – έκανε ένα live την Παρασκευή το απόγευμα (4/8), ενθαρρύνοντας τους ακόλουθούς του να συγκεντρωθούν στο Union Square Park της Νέας Υόρκης, υποσχόμενος να χαρίσει παιχνιδοκονσόλες και άλλα gaming αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την New York Post αυτό που ακολούθησε περιεγράφηκε ως «πλήρης ταραχή» καθώς υπολογίζεται ότι 2.000 έφηβοι και νεαροί ενήλικες κατέβηκαν στο πάρκο, προκαλώντας εκτεταμένο όλεθρο, με αποτέλεσμα την μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας που οδήγησε σε περισσότερες από δώδεκα συλλήψεις.

Πολλοί από το πλήθος που ήταν εκτός ελέγχου πέταξαν μπουκάλια, πήδηξαν πάνω σε οχήματα και χλεύαζαν τους αστυνομικούς. Εξήντα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο Cenat και 30 ανήλικοι συνελήφθησαν, είπε η αστυνομία.

NYPD officer: “I’m proud of how much restraint we showed today”

Here’s officers throwing a kids face into a window at the Kai Cenat meet up. The kid doesnt seem to be resisting at all. pic.twitter.com/fI0JT7fw7u

— DJ (@DJ33_TV) August 5, 2023