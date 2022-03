Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Μπάιντεν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν για την οικονομική υποστήριξη της Ουάσινγκτον στο Κίεβο και τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου, είχα νέα συνδιάλεξη με τον @POTUS (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ). Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε ζητήματα ασφαλείας, την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία και τη συνέχιση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω Twitter.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνδιάλεξη, διευκρινίζοντας πως έγινε χθες Σάββατο και διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.

