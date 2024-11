Νέα «Πομπηία» στην Ιταλία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Νάπολη – ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/11) σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων κοντά στη Νάπολη στην Ιταλία, ενώ σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ένας 18χρονος Αλβανός και δύο 26χρονες Ιταλίδες (δίδυμες αδελφές) βρήκαν τον θάνατο.

❌️#Napoli, dalle ore 15 intervento #vigilidelfuoco in corso a Ercolano per un’esplosione in un capannone: tre persone decedute. In atto operazioni di soccorso [#18novembre 16:30] pic.twitter.com/nfFXfjTtTt

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 18, 2024