Ναυάγιο με κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού στην Ταϊλάνδη – Δεκάδες αγνοούμενοι

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης επιστράτευσαν πολεμικά πλοία και ελικόπτερα για να εντοπιστούν 33 αγνοούμενα μέλη του πληρώματος κορβέτας η οποία ανατράπηκε και βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω θαλασσοταραχής στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Τρία σκάφη του ΠΝ και δύο ελικόπτερα αναζητούν τα αγνοούμενα μέλη της κορβέτας, του πλοίου HTMS Sukhothai, στα ανοικτά της επαρχίας Πρατσουάπ Χίρι Χαν, νότια της Μπανγκόκ.

Το πλοίο υπέστη βλάβη στον κινητήρα, πήρε κλίση προς τα αριστερά, έβαλε νερά και βυθίστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) περίπου 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές.

Η επιχείρηση εκκένωσης, υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες, επέτρεψε να το εγκαταλείψουν με ασφάλεια τα 73 από τα 106 μέλη του πληρώματος του πολεμικού πλοίου. Τα υπόλοιπα 33 αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα.

Το ΠΝ μεταφόρτωσε φωτογραφίες και βίντεο στο Twitter που εικονίζουν ομάδα του πληρώματος με πορτοκαλί γιλέκα πάνω σε μαύρη φουσκωτή λέμβο καθώς απομακρύνεται από την κορβέτα μέσα στο σκοτάδι και τα μεγάλα κύματα.

The Royal Thai Navy corvette Sukhothai sank in the Gulf of #Thailand in a storm.

There were 106 sailors on board. 75 of them were evacuated, the fate of the rest is unknown. pic.twitter.com/fexCI6oBRs

— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022