ΝΑΤΟ: Ο Ολλανδός Μαρκ Ρούτε νέος γενικός γραμματέας

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επέλεξαν τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε νέο γενικό γραμματέα της Συμμαχίας.

Ο διορισμός του Ρούτε θεωρούνταν κάτι τυπικό αφού ο μοναδικός αντίπαλός του, ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποσύρεται από την κούρσα, αφού δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε τον Ρούτε ένθερμο υποστηρικτή της ατλαντικής συνεργασίας, ισχυρό ηγέτη και άνθρωπο που οικοδομεί συναινέσεις.

Όπως ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο Μαρκ είναι ένας αληθινός υπερατλαντιστής, ισχυρός ηγέτης και δημιουργός συναίνεσης. Του εύχομαι κάθε επιτυχία καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ΝΑΤΟ. Ξέρω ότι αφήνω το ΝΑΤΟ σε καλά χέρια».

I warmly welcome #NATO Allies’ choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024

‘