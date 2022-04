Moskva: Αυτή είναι η τελευταία δορυφορική φωτογραφία του ρωσικού καταδρομικού

Στον βυθό του Εύξεινου Πόντου βρίσκεται το ρωσικό καταδρομικό «Moskva».

H ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας βυθίστηκε το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησής του προς το λιμάνι της Σεβαστούπολης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια ρωσικού πολεμικού σκάφους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή όπου έπλεε το ρωσικό καταδρομικό «Moskva» οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλές δορυφορικές φωτογραφίες του πλοίου. Η τελευταία φωτογραφία της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας τραβήχτηκε την Κυριακή 10 Απριλίου.

Η εταιρεία δορυφορικών φωτογραφιών Maxar Technologies δημοσίευσε στο Twitter την τελευταία φωτογραφία του ρωσικού καταδρομικού «Moskva».

Weather over the #BlackSea has been cloudy for the past few days, hampering attempts at new imagery collections of the Russian #Moskva cruiser. Our last image, shown here, is from April 10, 2022. New imagery will be shared with our trusted media partners when available. pic.twitter.com/9tAbi4alFZ

— Maxar Technologies (@Maxar) April 14, 2022