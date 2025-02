Μεξικό: Τουλάχιστον 38 νεκροί σε σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο ξημερώματα Σαββάτου

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο στο νοτιοανατολικό Μεξικό το περασμένο Σάββατο, ανακοίνωσε την Τρίτη (11/2) η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για το πολύνεκρο τραγικό δυστύχημα.

Επαληθεύτηκε πως έχασαν τη ζωή τους 36 επιβαίνοντες στο λεωφορείο και δυο επιβαίνοντες στο φορτηγό, είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας Τζάκσον Βιγιασίς, τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα.

41 killed in bus accident in southern Mexico.

A burned bus is pictured after colliding with a trailer during its journey from Cancun to Tabasco on February 8, 2025.#Mexico #Cancun pic.twitter.com/YLrMdbNUn3

— Kapadia CP (@Ckant72) February 9, 2025