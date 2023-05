Μετεωρολόγος έγινε viral – Το περιστέρι που προκάλεσε… πανικό

Αναστάτωση έφερε ένας… φτερωτός φίλος στο πλατό των ειδήσεων καναλιού της Φλόριντα όταν η μετεωρολόγος τρόμαξε στη μέση της εκπομπής.

Το περιστέρι ξαφνικά πλησίασε την κάμερα, ενώ τα πλάνα μεταδίδονταν στο video wall.

Η Τσέλσι Άμπριζ, από το NBC6, ετοιμαζόταν να δώσει την πρόβλεψη για τον καιρό της Κυριακής, όταν το πουλί πέταξε κατευθείαν στην κάμερα που έδειχνε ζωντανή λήψη από την παραλία του Χόλιγουντ.

Επειδή η Ambriz βρισκόταν μέσα στο στούντιο όταν είδε το πουλί να κατευθύνεται ακριβώς προς το μέρος της – προκαλώντας… την αντίδραση που έγινε viral.

«Θεέ μου», φώναξε, οπισθοχωρώντας γρήγορα με τα χέρια της δεμένα πριν γελάσει με την αντίδρασή της. Η Ambriz ήταν από τις πρώτες που τρόλαραν το περιστατικό δημοσιεύοντας το βίντεο στο Twitter καθώς αστειευόταν για τη στιγμή που νόμιζε ότι το πουλί πετούσε πραγματικά προς το μέρος της.

«Εγκέφαλος: πουλί θα προσγειωθεί πάνω σου! Πραγματικότητα: Είμαι στο στούντιο και αυτή είναι μια live κάμερα», έγραψε στο Twitter.

Brain: bird is going to land on you!

Reality: I’m in the studio and this is a live camera…🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ

— Chelsea Ambriz (@ChelseaAmbrizTV) May 22, 2023