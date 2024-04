Μασκ: «Η Ελλάδα ζει πληθυσμιακή κατάρρευση» – Η προειδοποίηση του επιχειρηματία για το δημογραφικό ζήτημα

Την ανησυχία του για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ, ο ιδιοκτήτης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Elon Musk. Ο επιχειρηματίας, που είναι και ιδιοκτήτης της Tesla, γράφει για την Ελλάδα ότι κινδυνεύει με «πληθυσμιακή κατάρρευση».

«Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα», σχολιάζει ο Μασκ σε ανάρτησή του, ενώ παραθέτει και άρθρο με τίτλο «Πληθυσμιακή κατάρρευση στην Ελλάδα», στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στην πληθυσμιακή γήρανση σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες.

Το άρθρο αναφέρει ότι «η Ελλάδα προβλέπεται ότι θα γίνει το πρώτο έθνος που θα υποστεί “πληθυσμιακή κατάρρευση”, καθώς οι αιφνίδιοι και απροσδόκητοι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη τη χώρα, ενώ τα ποσοστά γονιμότητας έχουν πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που οι ειδικοί θεωρούσαν πιθανά.

Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι θρόμβοι αίματος και οι καρκίνοι ταχείας εμφάνισης σε κατά τα άλλα υγιείς νέους ανθρώπους έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των ποσοστών θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νέους άνδρες και γυναίκες έχουν προκαλέσει κατακόρυφη πτώση του ποσοστού γεννήσεων, καταγράφοντας τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Η προοπτική της πληθυσμιακής κατάρρευσης στην Ελλάδα αποτελεί “ωρολογιακή βόμβα” και “εθνική απειλή” σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», καταλήγει το δημοσίευμα που επικαλείται ο Μασκ.

