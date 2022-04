Μαρίνα Οβσιάνικοβα: Ανταποκρίτρια της γερμανικής Die Welt μετά την αντιπολεμική διαμαρτυρία στη ρωσική τηλεόραση

Ανταποκρίτρια της γερμανικής εφημερίδας Die Welt στην Ουκρανία γίνεται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η οποία στα μέσα Μαρτίου έγινε γνωστή όταν εισέβαλε σε δελτίο ειδήσεων του Pervy Kanal της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και κατά της προπαγάνδας του Κρεμλίνου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την εφημερίδα.

Η δημοσιογράφος θα γράφει για την εφημερίδα και θα συνεισφέρει τακτικά στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεών της.

«Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα είχε το θάρρος, σε μια αποφασιστική στιγμή, να φέρει αντιμέτωπους τους τηλεθεατές στη Ρωσία με μια μη εξωραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας», εξήγησε ο Ουλφ Πόσαρτ, διευθυντής του ομίλου Welt, σε ανακοίνωση προσθέτοντας πως «υπερασπίστηκε έτσι τις πιο σημαντικές δημοσιογραφικές αρετές και το έκανε παρά την απειλή μιας κρατικής καταστολής».

Στην ίδια ανακοίνωση η 43χρονη Οβσιάνικοβα ανέφερε: «Η Welt αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς που υπερασπίζονται με τόση ορμή στην Ουκρανία οι θαρραλέοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί: την ελευθερία. Ως δημοσιογράφος, θεωρώ πως είναι καθήκον μου να υπερασπιστώ αυτή την ελευθερία».

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσίδα δημοσιογράφος είχε εμφανιστεί στα μέσα Μαρτίου στη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης του δελτίου ειδήσεων του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Pervy Kanal με ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι στον Πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ, σας λένε ψέματα».

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia’s state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y

— Reuters (@Reuters) March 15, 2022