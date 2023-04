Μαλάουι: Πέντε νεκροί και 12 αγνοούμενοι από βύθιση λέμβου σε ποταμό

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων 12 αγνοείται μετά τη βύθιση λέμβου σε ποταμό του κεντρικού Μαλάουι.

«Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης όταν συγγενείς νεκρού, που μετέβαιναν σε κοντινό χωριό για να παραστούν στην κηδεία, επιβιβάστηκαν σε λέμβο η οποία βυθίστηκε ύστερα από λίγη ώρα», είπε στο πρακτορείο Anadolu ο περιφερειάρχης του Μιτσίντζι, Φρεντ Μοβέτε.

Στη λέμβο είχαν επιβιβαστεί 22 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών –, αριθμός διπλάσιος του επιτρεπόμενου ορίου, διευκρίνισε.

Πέντε επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την όχθη του ποταμού. Η Κρίσι Γκοβάτι είπε τηλεφωνικά στο Anadolu: «Αρκετοί πνίγηκαν, εγώ πάλεψα για να κρατηθώ στην επιφάνεια. Εξουθενωμένη πλέον, όταν άρχισα να χάνω τις ελπίδες μου, κάποιος με τράβηξε από το χέρι και με έβγαλε από το νερό».

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί πέντε πτώματα, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Four bodies have been recovered from Lusa River in Mchinji District, after a boat capsized yesterday.

17 out of 22 people who were sailing in the boat went missing after the accident on the river, which lies between Traditional Authorities Mkanda and Dambe..#CFMNews#Malawi pic.twitter.com/KLFd4ISIru

