Μαλαισία: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο – Πληροφορίες για 10 νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μικρό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας Σελανγκό στη Μαλαισία το πρωί της Πέμπτης (17/08). Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής δέκα νεκρούς.

Το αεροσκάφος πιστεύεται ότι εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λανγκάουι προς το αεροδρόμιο Sultan Abdul Aziz Shah στο Subang όταν αντιμετώπισε δυσκολίες και συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο, ενώ έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή.

Οι 10 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα ήταν οκτώ επιβαίνοντες στο αεροπλάνο και δύο οδηγοί – ένας οδηγός ενός αυτοκινήτου και ένας μοτοσικλετιστής – που χτυπήθηκαν από το αεροπλάνο που συνετρίβη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης μακάβριες εικόνες, με πτώματα να καίγονται σε δρόμο και τα εντόπισε η αστυνομία κοντά στην εθνική οδό Guthrie και κοντά στο Central Park στην κατοικημένη περιοχή Elmina Valley. Εξαρτήματα οχημάτων φάνηκαν επίσης σκορπισμένα στο έδαφος.

«Το αεροσκάφος που διαχειρίζεται η Jetvalet αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Langkawi στις 2.08 μ.μ. για το αεροδρόμιο Sultan Abdul Aziz» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερπορίας της Μαλαισίας (CAAM). «Στις 2.51 μ.μ., ο Πύργος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Subang παρατήρησε καπνό που προερχόταν από το σημείο της συντριβής, αλλά δεν έγινε καμία έκτακτη κλήση από το αεροσκάφος».

