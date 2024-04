Μακελειό στο Σίδνεϊ: «Είμαστε συγκλονισμένοι» – Το μήνυμα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον

«Είμαστε συγκλονισμένοι και λυπημένοι» αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Twitter, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και λυπημένοι από τα τρομερά γεγονότα στο Σίδνεϊ. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών των ανθρώπων που χάθηκαν και των ηρωικών σωστικών συνεργείων που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν άλλους» έγραψαν στο Twitter.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 13, 2024