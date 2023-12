Μακελειό στην Πράγα: 11 νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε Πανεπιστήμιο

Μακελειό από την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στην Πράγα. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τα πυρά του δράστη της επίθεσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των νεκρών.

Παράλληλα, 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά του ενόπλου. Οι εννέα εξ’ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το channel3, ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο της Πράγας ταυτοποιήθηκε πως είναι ο Ντέιβιντ Κόζακ. Ο ένοπλος σκοτώθηκε πιθανότατα πέφτοντας από την ταράτσα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγουμένως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε.

Ο δράστης φαίνεται πως αυτοκτόνησε, όταν έσπευσαν στο σημείο πολλά περιπολικά της αστυνομίας, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Το επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε στον τέταρτο όροφο του κτιρίου Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Καρόλου, που βρίσκεται στην πλατεία Jan Palach στο κέντρο της Πράγας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ολόκληρη η πλατεία και η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί.

Στην τελευταία ενημέρωσή της, η τσεχική αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ενώ υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το συμβάν.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι έχουν πέσει πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε… κλειδώστε τα γραφεία σας», αναφέρει το email.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

To Nexta μεταδίδει εικόνες από το Πανεπιστήμιο, στις οποίες διακρίνονται φοιτητές να έχουν σκαρφαλώσει από τα παράθυρα και να κρύβονται στην προεξοχή, σε μία προσπάθεια να κρυφτούν και να γλιτώσουν από τα πυρά του ενόπλου.

Ένα κορίτσι δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφονται τουρίστες και ντόπιοι να τρέχουν στη διάσημη Γέφυρα του Καρόλου, ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης, αφού άκουσαν τον ανατριχιαστικό ήχο των πυροβολισμών στην πόλη.

Σε άλλα πλάνα, διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν με τα χέρια υψωμένα στον αέρα από ένα κτίριο στην πρωτεύουσα, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί στέκονταν δίπλα τους.

Η βρετανική πρεσβεία στην Πράγα προέτρεψε τους ανθρώπους στην πόλη -ένας πόλος έλξης για τους τουρίστες- να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου και την Σχολή Τεχνών.

«Ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς», είπε στο τσεχικό ειδησεογραφικό πρακτορείο μια μάρτυρας, που βρισκόταν στο σημείο.

Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου βρίσκεται στην παλιά πόλη της Πράγας, περίπου 500 μέτρα από την ιστορική Γέφυρα του Καρόλου.

