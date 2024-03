Μακελειό στη Μόσχα: Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη – Πάνω από 60 νεκροί και 115 τραυματίες – Αναζητούνται οι δράστες

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΚ στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Μαχητές του ISIS “επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση… στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας“, ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η ανακοίνωση του ISIS ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι “υποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια“.

Επίσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονται φωτογραφίες από τους φερόμενους ως δράστες μέσα στο λευκό όχημα, με το οποίο διέφυγαν αφού σκόρπισαν τον θάνατο:

THE FIRST PICTURES OF THE TERRORISTS WHO CREATED CHAOS IN RUSSIA❕ #Moscow #Russian pic.twitter.com/FTL250HmVD

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow – “Crocus City Hall”. Preliminarily, there are wounded and dead.

The shooting started before a concert of the band “Picnik”. pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024