ΗΠΑ: Μακελειό με πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Λος Άντζελες – Πληροφορίες για 10 νεκρούς – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Λουτρό αίματος στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στο Μοντερέι Παρκ, όπου ήταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις για τον εορτασμό της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Προς το παρόν δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε ο αριθμός των θυμάτων. Υπάρχουν πληροφορίες για 10 νεκρούς και 17 τραυματίες, όμως ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η αστυνομία έσπευσε το Σάββατο βράδυ (τοπική ώρα) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, ανέφερε η εφημερίδα LA Times.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf

NOW: One of the many victims being transported to the hospital following mass shooting in Monterey Park, California.

Gunman allegedly still on the loose after shooting spree. pic.twitter.com/Tr50mIYnri

— Upward News (@UpwardNewsHQ) January 22, 2023