Λος Άντζελες: Φωτιά σε αεροπλάνο την ώρα της απογείωσης – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες έκανε αεροσκάφος της Delta Airlines, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί, αλλά ένας από τους κινητήρες πήρε φωτιά, όπως φαίνεται σε βίντεο.

Το αεροσκάφος είναι Boeing 767-400 και την ώρα που απογειώνεται από το αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες, φαίνεται ότι βγαίνουν φλόγες από τον αριστερό κινητήρα του.

Το αεροπλάνο, το οποίο κατευθυνόταν προς την Ατλάντα, έκανε αναστροφή και προσγειώθηκε με ασφάλεια στον διάδρομο προσγείωσης.

«Η πτήση 446 της Delta επέστρεψε στο Λος Άντζελες λίγο μετά την αναχώρησή της καθώς υπήρξε ένδειξη προβλήματος στον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους», δήλωσε εκπρόσωπος της Delta Airlines στο BBC.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την φωτιά στον κινητήρα.

A Delta Air Lines flight bound for Atlanta made an emergency landing Friday at LAX after a reported engine fire, officials said.

The Boeing 767 engine caught fire shortly after takeoff around 2 p.m. Video from the ground captured the flames coming out from one of the engines.… pic.twitter.com/fm8ilJtzrk

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 19, 2025